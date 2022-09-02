Автоэксперт Колодочкин перечислил опасности, подстерегающие водителей осенью

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Большую опасность в осенний период представляют опавшие листья, которые сильно ухудшают сцепление с дорогой. Кроме того, осенью дорожная обстановка осложняется сниженной видимостью и обильными дождями. Об этом «Вечерней Москве» рассказал автоэксперт Михаил Колодочкин.

Он отметил, что ранний заход солнца негативно сказывается на комфорте вождения.

— В сентябре с максимальной скоростью сокращается световой день, каждый день становится чуть темнее, человек к этому не сразу привыкает. При этом, когда совсем темно, в ряде случаев дорожное полотно сливается в одно целое с обочиной, канавами и т. д. Еще из-за потемнения растет вероятность ослепления встречными водителями, потому что фары, особенно плохо отрегулированные, могут светить куда не надо, — заметил собеседник «ВМ».

По словам специалиста, не менее серьезную опасность представляют мокрые листья, в большом количестве находящиеся на дороге. Управление машиной на таком покрытии ничем не отличается от гололеда, однако, если в случае с гололедицей водитель готов к возможному заносу, листья он как угрозу не воспринимает, подчеркнул Колодочкин.

Частые дожди также осложняют дорожную обстановку в осенний период, отметил специалист.

— При дожде возможно аквапланирование на скоростях выше 70 километров в час. Когда машина едет слишком быстро, она всплывает на тонкой пленке воды и полностью теряет управление. Пока скорость не снизится, с ней ничего сделать нельзя. Без толку тормозить, поворачивать — она руля не слушается, — объяснил автоэксперт.

Не стоит без особой необходимости заезжать в лужи, заметил собеседник «ВМ». Здесь есть сразу две опасности: во-первых, под лужей может быть глубокая канава. Во-вторых, при проезде глубокой лужи автомобиль может развернуть и вынести на встречную полосу, предупредил Колодочкин.

Вносит свои коррективы и начавшийся учебный год, заметил специалист.

— Банальная опасность — дети, которых еще вчера не было, а сегодня они вдруг выскакивают откуда угодно. К тому же многие дети ездят на самокатах всех мастей, — заключил эксперт.