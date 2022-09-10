Народный календарь. Как 14 сентября сохранить здоровье и деньги

14 сентября Православная церковь почитает память святого Симеона. В этот день не рекомендуется подметать пол, иначе есть риск вымести благополучие, деньги и здоровье. Выбрасывать остатки со стола также не стоит, лучше отдать их тем, кто в этом нуждается.
Приметы погоды:
Если 14 сентября подует южный ветер, то зима будет теплая и сырая. Если вдруг улетают гуси — это к ранней зиме. Улетающие на юг скворцы сообщают о затяжной осени.
Подробнее об этом в видеоматериале «ВМ»:
Праздники:
14 сентября жители многих стран отмечают день слушания шорохов. Кроме того, в этот день принято восхвалять пончики с кремовой начинкой. В Соединенных Штатах 14 сентября отмечают День поедания большого сендвича.
Именины отмечают: Марфа, Наталья, Семен