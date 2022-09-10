Фото: Софья Сандурская / АГН Москва

14 сентября Православная церковь почитает память святого Симеона. В этот день не рекомендуется подметать пол, иначе есть риск вымести благополучие, деньги и здоровье. Выбрасывать остатки со стола также не стоит, лучше отдать их тем, кто в этом нуждается.

Приметы погоды:

Если 14 сентября подует южный ветер, то зима будет теплая и сырая. Если вдруг улетают гуси — это к ранней зиме. Улетающие на юг скворцы сообщают о затяжной осени.

Подробнее об этом в видеоматериале «ВМ»:

Для просмотра этого видео включите JavaScript и рассмотрите возможность перехода на веб-браузер, который поддерживает HTML5 видео Народный календарь. Как 14 сентября сохранить здоровье и деньги

Праздники:

14 сентября жители многих стран отмечают день слушания шорохов. Кроме того, в этот день принято восхвалять пончики с кремовой начинкой. В Соединенных Штатах 14 сентября отмечают День поедания большого сендвича.

Именины отмечают: Марфа, Наталья, Семен