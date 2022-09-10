Фото: Алексей Орлов / Вечерняя Москва

13 сентября Православная церковь почитает память священномученика Киприана, епископа Карфагенского. В народе эту дату называют Куприяновым днем.

В этот день не рекомендуется устраивать торжества, в том числе свадьбы, помолвки, юбилеи, дни рождения и крестины. Запрещено громко смеяться. Нарушивший запрет в будущем станет печалиться.

В этот день необходимо как можно больше внимания уделять уборке дома, а также очистить свои мысли и наладить отношения с близкими. Свое пространство нужно освободить от тех людей, которые вас не уважают.

Так, 13 сентября запрещается:

— путешествовать;

— заниматься посадкой или пересаживанием растений.

Приметы погоды

Если журавли летят не спеша, между собой «переговариваясь», осень будет теплой.

Журавли на юг летят не клином, а поодиночке — следующий год будет неурожайным.

Лебеди сбились в стаи и летят на юг — к снегопаду.

Журавли низко летят — зима мягкой будет. Если высоко, то суровой.

Услышать журавлиный крик — к дождю.

Растущая луна — к богатому урожаю клюквы.

Подробнее об этом в видеоматериале «ВМ»:

Для просмотра этого видео включите JavaScript и рассмотрите возможность перехода на веб-браузер, который поддерживает HTML5 видео Народный календарь. Почему запрещено что-либо праздновать 13 сентября

Именины отмечают: Дмитрий, Геннадий, Михаил.