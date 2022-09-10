Народный календарь. Почему запрещено что-либо праздновать 13 сентября

13 сентября Православная церковь почитает память священномученика Киприана, епископа Карфагенского. В народе эту дату называют Куприяновым днем.
В этот день не рекомендуется устраивать торжества, в том числе свадьбы, помолвки, юбилеи, дни рождения и крестины. Запрещено громко смеяться. Нарушивший запрет в будущем станет печалиться.
В этот день необходимо как можно больше внимания уделять уборке дома, а также очистить свои мысли и наладить отношения с близкими. Свое пространство нужно освободить от тех людей, которые вас не уважают.
Так, 13 сентября запрещается:
— путешествовать;
— заниматься посадкой или пересаживанием растений.
Приметы погоды
Если журавли летят не спеша, между собой «переговариваясь», осень будет теплой.
Журавли на юг летят не клином, а поодиночке — следующий год будет неурожайным.
Лебеди сбились в стаи и летят на юг — к снегопаду.
Журавли низко летят — зима мягкой будет. Если высоко, то суровой.
Услышать журавлиный крик — к дождю.
Растущая луна — к богатому урожаю клюквы.
Подробнее об этом в видеоматериале «ВМ»:
Именины отмечают: Дмитрий, Геннадий, Михаил.