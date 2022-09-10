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Главную музыкальную тему московского транспорта презентовали в честь Дня города

Полина Долганова
Город
Главную музыкальную тему московского транспорта презентовали в честь Дня города
Фото: Сергей Киселев / АГН Москва

Главную музыкальную тему столичного транспорта презентовали в честь Дня города. Об этом в субботу, 10 сентября, сообщили в пресс-службе Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города.

Уточняется, что с субботы новый звуковой сигнал можно будет услышать в подземке, МЦК, МЦД и на автовокзалах.

Мелодии создавались на основе композиции, которую жители города выбрали в рамках проекта «Активный гражданин».

— Они помогут пассажирам не пропустить важные объявления в потоке информации и создадут уникальный образ московского транспорта, — отметил глава дептранса Максим Ликсутов.

Цветочные арки и арт-объекты украсили столицу ко Дню города. О том, как украшали Москву, рассказал заместитель мэра города по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков.

По его словам, всего Москву украсили свыше 4,3 тысячи флагов. Главными элементами декоративных конструкций стали слово «Москва» и цифра 875, которая соответствует возрасту столицы.

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