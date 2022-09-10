Около двух тысяч человек перевезли теплоходы в рамках парада судов на Москве-реке

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Прогулочные теплоходы, принявшие участие в параде судов в честь Дня города, перевезли около двух тысяч пассажиров. Об этом в субботу, 10 сентября, сообщили в пресс-службе столичного департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры.

— В День города на Москве-реке вместе с судовладельцами мы провели парад судов, в нем приняли участие около двух тысяч пассажиров, — отметил глава департамента Максим Ликсутов.

По данным ведомства, в рамках парад по Москве-реке в этот день прошли 40 прогулочных теплоходов. Колонну возглавил теплоход «Москвич» с курсантами колледжа Академии водного транспорта на борту. Парад прошел через центр города — от Новоспасского моста до моста «Лужники».

А праздничное настроение гостям мероприятия создавали музыканты проекта «Музыка в метро», выступавшие на главных причалах, передает Telegram-канал «Дептранс Москвы».

В рамках праздничной программы в честь 875-летия Москвы в городе 10 и 11 сентября пройдет более 200 мероприятий, в том числе концерты, театрализованные представления, фестивали, ярмарки и другие события, которые не оставят равнодушными ни взрослых, ни детей.