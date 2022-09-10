Собянин и Путин открыли колесо обозрения «Солнце Москвы» на ВДНХ

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Мэр Москвы Сергей Собянин и президент России Владимир Путин открыли колесо обозрения «Солнце Москвы» на ВДНХ. Церемония открытия состоялась в режиме видео-конференц-связи. Президент страны и мэр города связывались с ВДНХ из концертного зала «Зарядье», где проходит праздничный концерт, посвященный 875-летию Москвы.

— Раньше было колесо обозрения, но морально и физически устаревшее. Долго подбирали инвестора, нашли его. Инвестор за свои деньги сделал такое великолепное сооружение — самое большое колесо обозрения в Европе. Раньше таковым было лондонское, а с сегодняшнего дня — Лондон на втором месте. Сегодня открываем, — отметил глава города.

По данным пресс-службы мэра и правительства Москвы, новое колесо обозрения включает 30 закрытых кабин, каждая из которых с комфортом вмещает до 15 посетителей. Кабины оснащены системой видеонаблюдения, кнопкой связи с оператором и климат-контролем. А пять из них имеют прозрачный пол. Один оборот колесо обозрения совершает за 18 минут и 40 секунд. В общей сложности «Солнце Москвы» способно вместить до 450 человек.

Предполагается, что открывшийся аттракцион будет привлекать более 2,5 миллиона гостей ежегодно и станет основной точкой притяжения на ВДНХ и одной из популярных достопримечательностей Москвы.

Посещать аттракцион можно будет круглогодично при температуре от минус 10 до плюс 40 градусов. Вес конструкции составляет 1,8 тысячи тонн, передает агентство городских новостей «Москва».

Также российский президент Владимир Путин и мэр Москвы Сергей Собянин открыли участок Московского скоростного диаметра от Ярославского до Дмитровского шоссе.