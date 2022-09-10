Фото: Пресс-служба Госдумы

Президент России Владимир Путин поздравил москвичей с Днем города. Заявление в честь 875-летия Москвы российский лидер сделал в субботу, 10 сентября.

— Мы гордимся Москвой, любим этот город с его величавой стариной и современным динамичным, стремительным ритмом жизни, с очарованием уютных парков, переулков и улиц, с насыщенностью деловых и культурных событий, — заявил глава государства.

Он добавил, что столица заслуженно считается одним из самых красивых и комфортных для жизни городов в мире, передает агентство городских новостей «Москва».

В рамках праздничной программы в честь 875-летия Москвы в городе 10 и 11 сентября пройдет более 200 мероприятий, в том числе концерты, театрализованные представления, фестивали, ярмарки и другие события, которые не оставят равнодушными ни взрослых, ни детей.

Так, праздничные мероприятия пройдут на площадях, улицах, в парках, выставочных залах, музеях, библиотеках, театрах и других культурных учреждениях во всех округах столицы.