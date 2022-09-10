Инсталляцию «Машина времени» открыл Музей транспорта Москвы в честь Дня города

Фото: Telegram / Дептранс Москвы

Россия, Москва, Северо-Восточный административный округ, Останкинский район, Выставка достижений народного хозяйства Карта всех событий

Музей транспорта Москвы в День города открыл инсталляцию «Машина времени» в павильоне «Транспорт СССР» на ВДНХ. Об этом в субботу, 10 сентября, сообщили в пресс-службе столичного департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры.

— Инсталляция «Машина времени» — это собирательный художественный образ столицы, построенный на таких принципах, как постоянное движение, изменение и масштабность. На 26-метровом экранном полотне непрерывно показывается устремленная за горизонт видеоработа — метафора учащенного биения пульса города, — говорится в сообщении.

В департаменте пояснили, что колесо является прообразом транспортной единицы и точкой отсчета перемещений. Уточняется, что инсталляция предваряет новую выставку «Вы находитесь здесь. Всегда. Сегодня. Послезавтра», которая откроется в павильоне музея в конце осени.

Увидеть инсталляцию можно бесплатно с 11:00 до 21:00 со вторника по воскресенье, передает Telegram-канал «Дептранс Москвы».

В рамках праздничной программы в честь 875-летия Москвы в городе 10 и 11 сентября пройдет более 200 мероприятий, в том числе концерты, театрализованные представления, фестивали, ярмарки и другие события, которые не оставят равнодушными ни взрослых, ни детей.

Так, праздничные мероприятия пройдут на площадях, улицах, в парках, выставочных залах, музеях, библиотеках, театрах и других культурных учреждениях во всех округах столицы.