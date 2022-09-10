Северный речной вокзал подготовил программу для москвичей в честь Дня города

Фото: Telegram / Дептранс Москвы

Россия, Москва, Северный речной вокзал Карта всех событий

Праздничные мероприятия в честь Дня города подготовили для москвичей на Северном речном вокзале. Об этом в субботу, 10 сентября, сообщили в пресс-службе городского департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры.

В настоящее время на вокзале работает детская зона с аниматорами. Кроме того, там проходят творческие мастер-классы, а на главной сцене можно насладиться праздничным концертом.

Понаблюдать за выступлениями артистов можно будет до 19:00. При этом на 20:30 запланировано флайборд-шоу у причала № 17, а праздничный фейерверк ожидается в 21:00, сообщает Telegram-канал департамента.

В рамках праздничной программы в честь 875-летия Москвы в городе 10 и 11 сентября пройдет более 200 мероприятий, в том числе концерты, театрализованные представления, фестивали, ярмарки и другие события, которые не оставят равнодушными ни взрослых, ни детей.

Так, праздничные мероприятия пройдут на площадях, улицах, в парках, выставочных залах, музеях, библиотеках, театрах и других культурных учреждениях во всех округах столицы.