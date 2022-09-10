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Собянин: Москва за последние годы сделала рывок в экологии

Полина Долганова
Город
Собянин: Москва за последние годы сделала рывок в экологии
Фото: Сергей Киселев / АГН Москва

За последние годы столица сделала «рывок» в сфере экологии: в городе вдвое улучшилось качество воздуха, воды и земли. Об этом в субботу, 10 сентября, заявил мэр Москвы Сергей Собянин.

— Конечно, большой город требует особого внимания к экологии, но Москва за последние годы сделала рывок в области экологии, улучшив практически в два раза и качество воздуха, и земли, и воды, — сказал глава города.

Данное заявление он сделал в рамках торжественного мероприятия в парке «Зарядье», которое посвящено 875-летию Москвы. Мэр добавил, что столица является первым городом среди мегаполисов, где запустился крупный проект по экотранспорту.

Например, в 2022 году в Москве планируется также запустить и водный электрический транспорт, передает слова Собянина РИА Новости.

10 сентября президент России Владимир Путин поздравил москвичей с Днем города. Он добавил, что столица заслуженно считается одним из самых красивых и комфортных для жизни городов в мире.

Экология Москва День города Сергей Собянин
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