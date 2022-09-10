Более 35 посвященных Донбассу арт-объектов установили на Тверской улице ко Дню города

Фото: Мобильный репортер / АГН Москва

Россия, Москва, Тверская улица Карта всех событий

Тверскую улицу в рамках празднования Дня города украсили 36 арт-объектами, посвященными Донбассу.

Площадка рассказывает о помощи Москвы в восстановлении ДНР и ЛНР, а также об истории, промышленности, сельском хозяйстве и культуре региона.

Среди арт-объектов — макет памятника русскому и советскому композитору и пианисту Сергею Прокофьеву, модель памятника шахтерам, макет фонтана «Донбасс-Арена», фотостенды с работами мариупольского художника Архипа Куинджи, макет памятника морякам-десантникам в Бердянске и многое другое.

Посетителей праздничного мероприятия на Тверской улице ждут соревнования со спортсменами из Донбасса, мастер-классы, а также концерты с участием артистов из ЛНР и ДНР. В частности, прозвучат произведения уроженца Донбасса Прокофьева.

В цифровом туристическом сервисе Russpass появились три маршрута по Москве, которые помогут горожанам увидеть главные достопримечательности столицы в День города.

Первый маршрут будет брать начало на ВДНХ, где в честь праздника на асфальте сделают надпись «Я люблю Москву» площадью более 1,3 тысячи квадратных метров, пройдут зажигательные выступления мастеров верховой езды и состоится фестиваль «Путешествие в красках».