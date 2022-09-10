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СК сообщил о гибели сотрудника Росгвардии в Курской области

Георгий Соланович
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СК сообщил о гибели сотрудника Росгвардии в Курской области
Фото: Софья Сандурская / АГН Москва

В Суджанском районе Курской области сотрудник Росгвардии погиб после нападения неизвестных. Об этом сообщили в пресс-службе СК в субботу, 10 сентября.

— Произошло нападение неизвестных на сотрудников Росгвардии, проводивших оперативно-разыскные мероприятия. В результате один из сотрудников органов правопорядка получил ранение и в последующем скончался в медицинском учреждении, — говорится в сообщении.

По факту инцидента председатель ведомства Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело и установить причастных к преступлению, передает Telegram-канал СК.

9 сентября руководство Курской области подтвердило ранение одного человека при нападении неизвестных на сотрудников органов правопорядка. В настоящее время ведутся поиски подозреваемых.

В правоохранительных органах Курской области также подтвердили, что в Судже неизвестные атаковали сотрудников Росгвардии. Представители пресс-службы областной администрации добавили, что жителей региона просят сообщить в полицию информацию о подозрительных гражданах.

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