Фото: МИД РФ

Читатели немецкого издания Die Welt попросили главу МИД Германии Анналену Бербок остаться в Киеве.

Причиной этого они назвали то, что она «не считается с интересами своей страны». По данным РИА Новости, дипломат во время визита в Киев заявила, что ее действия служат сигналом продолжающейся поддержки Украины.

При этом в начале сентября Бербок подчеркнула, что Берлин продолжит оказывать помощь Киеву, «что бы ни думали мои немецкие избиратели».

«Эта женщина не представляет интересы Германии, только интересы Украины!»; «Пусть останется там, она в Германии не нужна»; «Ей там уж точно комфортнее, чем со своими избирателями в Германии, которые до сих пор ее финансируют», — написали читатели.

Статс-секретарь в Минобороны ФРГ Зимтье Меллер заявила, что немецкое правительство исключает возможность переброски военнослужащих стран ЕС на Украину.

Однако военные ЕС уже принимают участие в конфликте в качестве советников по западному вооружению. Такое мнение «Вечерней Москве» высказал военный эксперт Юрий Кнутов.