Почти 20 спортивных объектов появится в Москве по итогам 2022 года

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С начала года в столице ввели в эксплуатацию 14 спортивных объектов, до конца года планируется сдать еще пять. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев в субботу, 10 сентября.

— В высокой стадии готовности находятся спорткомплекс с бассейном и ледовой ареной в составе транспортно-пересадочного узла «Некрасовка» и физкультурно-оздоровительный комплекс с футбольным полем для спортивной школы «Зеленоград» городского департамента спорта, — сказал заммэра.

Он уточнил, что за первые девять месяцев года в Москве построили Международный центр самбо и центр бокса в «Лужниках», стадион «Москвич», а также спортобъекты в Южном Чертанове, Орехово-Борисове Южном, поселке Мосрентген и других районах.

Председатель Мосгосстройнадзора Игорь Войстратенко добавил, что еще четыре крупных спортивных сооружения готовятся ко вводу в эксплуатацию. Всего с 1 января было выдано 15 разрешений на строительство новых спортивных объектов, отмечается на сайте Комплекса градостроительной политики и строительства Москвы.

10 сентября президент России Владимир Путин и мэр Москвы Сергей Собянин открыли Международный центр самбо и Международный центр бокса в «Лужниках». Работы на объекте начались в июле 2020 года, а завершились в июне 2022 года.