Трамваи трех маршрутов задерживаются на Большой Калитниковской улице

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Россия, Москва, Большая Калитниковская улица Карта всех событий

Трамваи № А, 40 и 45 задерживаются на Большой Калитниковской улице по техническим причинам. Об этом сообщили в пресс-службе столичного департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры в субботу, 10 сентября.

— На Большой Калитниковской улице (в районе остановки «Малый Калитниковский проезд») по техническим причинам задерживаются трамваи № А, 40 и 45, — говорится в сообщении.

В связи с этим маршруты были временно изменены, передает Telegram-канал «Дептранс. Оперативно».

В конце августа сообщалось, что работы по модернизации трамвайной сети в Москве продолжаются на шести участках.

Уточняется, что в работах по ремонту путей принимают участие более 300 сотрудников подрядной организации и метрополитена. Для удобства пассажиров работы ведутся по выходным дням и ночью, чтобы не останавливать движение трамваев в будни.