Главное
Эксклюзивы
Карта событий
Смотреть карту
Приметы и советы

Трамваи трех маршрутов задерживаются на Большой Калитниковской улице

Георгий Соланович
Происшествия
Трамваи трех маршрутов задерживаются на Большой Калитниковской улице
Фото: Пелагия Замятина / Вечерняя Москва
Россия, Москва, Большая Калитниковская улица Карта всех событий

Трамваи № А, 40 и 45 задерживаются на Большой Калитниковской улице по техническим причинам. Об этом сообщили в пресс-службе столичного департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры в субботу, 10 сентября.

— На Большой Калитниковской улице (в районе остановки «Малый Калитниковский проезд») по техническим причинам задерживаются трамваи № А, 40 и 45, — говорится в сообщении.

В связи с этим маршруты были временно изменены, передает Telegram-канал «Дептранс. Оперативно».

В конце августа сообщалось, что работы по модернизации трамвайной сети в Москве продолжаются на шести участках.

Уточняется, что в работах по ремонту путей принимают участие более 300 сотрудников подрядной организации и метрополитена. Для удобства пассажиров работы ведутся по выходным дням и ночью, чтобы не останавливать движение трамваев в будни.

Транспорт Трамваи Таганский район
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Путешествуем ВМесте
Приметы и советы
Инструкции
Мнения
Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

XXI век: человек и техника

Андрей Лукутин
Андрей Лукутин

К традициям пусть приобщает семья

Юрий Московский
Юрий Московский

Русское никуда не исчезнет

Виталий Сучков
Виталий Сучков

Проводили лето весело с песнями и рекордами

Ольга Беликова
Ольга Беликова

Впечатлились даже аргентинцы

Геннадий Окороков
Геннадий Окороков

Первый шаг навстречу новому Русскому миру

Александр Алпатов
Александр Алпатов

Встречаем рассвет одними из первых

Все мнения
О проекте