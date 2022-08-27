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Модернизацию трамвайной сети ведут на шести участках в Москве

Анастасия Колоскова
Город
Модернизацию трамвайной сети ведут на шести участках в Москве
Фото: Telegram / Дептранс Москвы
Россия, Москва, Северо-Западный административный округ, район Строгино Карта всех событий

Работы по модернизации трамвайной сети в Москве продолжаются на шести участках. Об этом в субботу, 27 августа, сообщили в пресс-службе столичного департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры.

— Сегодня основные работы идут на шести участках: Тушино, Строгино, Улица Костякова, ВДНХ, Сокольники, шоссе Энтузиастов, — говорится в сообщении.

Уточняется, что в работах по ремонту путей принимают участие более 300 сотрудников подрядной организации и метрополитена. Для удобства пассажиров работы ведутся по выходным дням и ночью, чтобы не останавливать движение трамваев в будни, передает Telegram-канал «Дептранс Москвы».

До этого депутат Мосгордумы, вице-спикер столичного парламента Степан Орлов рассказал, что развитие транспортного каркаса города ведется с учетом актуальных экологических требований.

Парламентарий отметил, что в столице ведется работа по обновлению вагонного парка, укладке новых рельс и шпал, а также усовершенствованию стыковочных швов, чтобы сделать проезд по ним тише. Орлов отметил, что благодаря этим мерам уровень шума от трамваев снизился на 20 процентов.

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