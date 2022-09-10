«Практически не слышу»: певец Колдун рассказал о неизлечимой травме

Фото: Пресс-служба Дмитрия Колдуна

Победитель «Фабрики звезд — 6» певец Дмитрий Колдун заявил, что давно страдает от постоянного шума в ушах и практически не слышит левым ухом.

— У меня тиннитус. Это травма уха, я левым ухом практически не слышу, — сказал артист в эфире программы «Секрет на миллион».

Он уточнил, что травма стала результатом неосторожного обращения с оружием. Так, в одном из проектов ему необходимо было стрелять из танкового пулемета.

Артиста не ознакомили с правилами безопасности, согласно которым стрелять следует с открытым ртом для компенсации давления, в связи с чем после съемок у музыканта начало шуметь в ушах. Колдун подчеркнул, что болезнь неизлечима.

Летом Колдун рассказал журналистам о творческом кризисе в 2007-м, из-за которого ему пришлось разойтись с гражданской супругой. По словам певца, одновременно совпало несколько факторов для этого: у супруги Виктории начались какие-то проблемы с учебой.

В это же самое время у артиста начались скандалы с Филиппом Киркоровым и Виктором Дробышем. Колдун резюмировал, что они с Викторией «поругались, решили, что каждому пора пойти своим путем».