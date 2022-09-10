ОШ: Система ДЭГ в ходе выборов муниципальных депутатов работает без сбоев

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Система дистанционного электронного голосования (ДЭГ) во второй день муниципальных выборов в столице работала стабильно. Об этом сообщили в пресс-службе Общественного штаба по наблюдению за выборами в Москве в субботу, 10 сентября.

— Можно сказать, что сегодняшний день прошел достаточно спокойно. Голосование на большинстве участков проходило без серьезных задержек и сбоев, — сказал руководитель штаба Вадим Ковалев.

Система электронного реестра, сканеры паспортов и другое высокотехнологичное оборудование работали стабильно, передает слова Ковалева Telegram-канал штаба.

До этого сообщалось, что явка на конец второго дня выборов муниципальных депутатов в столице составила 25,5 процента. Всего было выдано 1 444 952 электронных бюллетеня. При этом еще 387 617 человек проголосовали на избирательных участках.

Голосование на выборах депутатов представительных органов местного самоуправления стартовало 9 сентября. Москвичи до 11 сентября смогут принять участие в голосовании на избирательном участке или на онлайн-платформе.