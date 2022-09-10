Явка на муниципальные выборы в Москве 10 сентября составила 25,5 процента

Фото: Софья Сандурская / АГН Москва

Явка на конец второго дня выборов муниципальных депутатов в столице составила 25,5 процента. Об этом сообщили в пресс-службе Общественного штаба по наблюдению за выборами в Москве в субботу, 10 сентября.

Согласно предоставленным данным, всего было выдано 1 444 952 электронных бюллетеня. При этом еще 387 617 человек проголосовали на избирательных участках, передает Telegram-канал штаба.

Голосование на выборах депутатов представительных органов местного самоуправления стартовало 9 сентября. Москвичи до 11 сентября смогут принять участие в голосовании на избирательном участке или на онлайн-платформе.

При этом цифровые ключи исключают какие-либо кибератаки при подсчете результатов, а также надежно шифруют голоса избирателей.

Замглавы Общественного штаба по наблюдению за выборами в Москве Александр Асафов сообщил, что избиратели активно голосуют на выборах муниципальных депутатов в столице.

Активность офлайн-голосования в выходные дни превысит показатели пятницы, 9 сентября, резюмировал он.