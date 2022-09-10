ОШ: Избиратели активно включились в процесс голосования на выборах в Москве

Фото: Виктор Хабаров / Вечерняя Москва

Избиратели активно голосуют на выборах муниципальных депутатов в Москве. Об этом в субботу, 10 сентября, сообщил замглавы Общественного штаба по наблюдению за выборами в Москве Александр Асафов.

— В группе разбора нарушений мы видим, что люди активно ходят на участки, по ощущениям и по цифрам их, наверное, больше, чем вчера, поскольку вчера был рабочий день. И отсутствие жалоб в МГИК и Общественный штаб в каких-то объемах связано с тем, что все идет тем порядком, каким должно, — сказал представитель штаба.

Активность офлайн-голосования в выходные дни превысит показатели пятницы, 9 сентября, передает слова Асафова агентство городских новостей «Москва».

До этого стало известно, что явка во второй день выборов муниципальных депутатов в Москве на 15:00 составила 22,5 процента. Голосование на выборах депутатов представительных органов местного самоуправления стартовало 9 сентября.

Москвичи до 11 сентября смогут принять участие в голосовании на избирательном участке или на онлайн-платформе. При этом цифровые ключи исключают какие-либо кибератаки при подсчете результатов, а также надежно шифруют голоса избирателей.