Явка на муниципальные выборы в Москве составила 22,5 процента

Фото: Виктор Хабаров / Вечерняя Москва

Явка во второй день выборов муниципальных депутатов в Москве на 15:00 составила 22,5 процента. Об этом в субботу, 10 сентября, сообщили в пресс-службе Общественного штаба по наблюдению за городскими выборами.

— Выдано электронных бюллетеней: 1 301 076. Проголосовало на участках: 321 174, — сообщается в Telegram-канале штаба.

Голосование на выборах депутатов представительных органов местного самоуправления стартовало 9 сентября. Москвичи до 11 сентября смогут принять участие в голосовании на избирательном участке или на онлайн-платформе.

При этом цифровые ключи исключают какие-либо кибератаки при подсчете результатов, а также надежно шифруют голоса избирателей.

Хранителей ключа всего пять, каждый из них представляет конкретную организацию или ведомство. Части ключа получили председатель Совета муниципальных образований Москвы Владимир Дудочкин, председатель Мосгордумы Алексей Шапошников, руководитель Общественного штаба по наблюдению за выборами в Москве Вадим Ковалев, член Центризбиркома Антон Лопатин и секретарь Мосгоризбиркома Владимир Попов.

10 сентября глава Общественного штаба по наблюдению за городскими выборами Вадим Ковалев сообщил, что более 6 тысяч хакерских атак отразили на систему дистанционного электронного голосования во второй день муниципальных выборов в Москве.