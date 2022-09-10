Более шести тысяч хакерских атак на систему голосования отразили в Москве

Фото: depositphotos

Более шести тысяч хакерских атак отразили на систему дистанционного электронного голосования (ДЭГ) во второй день муниципальных выборов в Москве. Об этом сообщил глава Общественного штаба по наблюдению за городскими выборами Вадим Ковалев в субботу, 10 сентября.

— Сегодня поменьше. В целом, суббота — второй день, всегда спокойнее, — цитирует Ковалева РИА Новости.

Голосование на выборах депутатов представительных органов местного самоуправления стартовало 9 сентября. Москвичи до 11 сентября смогут принять участие в голосовании на избирательном участке или на онлайн-платформе.

При этом цифровые ключи исключают какие-либо кибератаки при подсчете результатов, а также надежно шифруют голоса избирателей.

Для тех, кто в этот день принял участие в электронном голосовании, 10 сентября состоялся первый розыгрыш по программе «Миллион призов».

В прямом эфире телеканала «Москва 24» среди горожан разыграют автомобили и призовые баллы. Для получения последних нужно активировать уникальный код на сайте программы до 26 сентября включительно.