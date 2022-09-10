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Власти Молдавии запретили местным авиакомпаниям летать в Россию

Георгий Соланович
В мире
Власти Молдавии запретили местным авиакомпаниям летать в Россию
Фото: Пресс-служба Совфеда

Власти Молдавии запретили национальным авиакомпаниям совершать рейсы в Россию. Об этом в субботу, 10 сентября, сообщил вице-премьер республики Андрей Спыну.

— В целях обеспечения авиационной безопасности Орган гражданской авиации запретил национальным авиаперевозчикам осуществлять авиарейсы в воздушном пространстве России, — сказал политик.

Помимо этого, Спыну сослался на директиву Международной организации гражданской авиации и решение Европейского агентства по безопасности полетов о приостановке действия всех разрешений для авиакомпаний из России, передает РИА Новости.

9 сентября Air Moldova заявила, что возобновит рейсы в Москву с 1 октября. Принятое решение является результатом многочисленных обращений граждан Молдавии, желающих вернуться домой или воссоединиться с семьями, объяснили в авиаперевозчике.

Уточняется, что компания прекратила свои полеты в Москву в феврале 2022 года в связи с проведением Россией специальной операции на Украине.

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