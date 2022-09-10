Психолог Дианова рассказала о жажде славы у Прилучного

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Известный российский актер Павел Прилучный недавно дал интервью, в котором рассказал, что никогда не стремился к популярности и не любит пользоваться социальными сетями. При этом поклонники и недруги артиста уличили его в лукавстве.

Популярный психолог Лина Дианова «раскусила» замысел знаменитости, тщательно проанализировав мимику актера. По словам специалиста, звезда сериала «Закрытая школа» просто-напросто лгал относительно своих целей.

— В глубине души мальчик из Бердска очень хотел славы. Хотел куда-то выбиться и показать тем, с кем раньше общался, чего достиг, — приводит Федеральное агентство новостей слова психолога.

Накануне психолог Вероника Степанова выразила мнение, что брак актеров Павла Прилучного и Зепюр Брутян не продлится долго в силу особенностей их характеров. Специалист отметила, что всему виной — импульсивный и взрывной характер звезды сериала «Мажор», который быстро теряет интерес к женщинам. В то же время Брутян не станет покорно ждать мужа дома и во всем ему потакать.