Шойгу поздравил танкистов с профессиональным праздником

Фото: Минобороны РФ

Глава министерства обороны России Сергей Шойгу поздравил военнослужащих и работников предприятий оборонно-промышленного комплекса (ОПК) с Днем танкиста. Министр поблагодарил всех их за добросовестную службу и неоценимый вклад в обеспечение защиты и безопасности страны.

По словам генерала армии, за всю историю существования бронетанковых войск их личный состав с честью выполняет служебный долг, показывает беспримерное мужество и отвагу, преданность родине.

— Вклад воинов-танкистов в обеспечение защиты и безопасности нашей Родины поистине неоценим, — подчеркнул Сергей Шойгу, слова которого приводит официальный канал Минобороны РФ в Telegram.

День танкиста в России отмечается ежегодно на протяжении последних 16 лет. Торжества приходятся на второе воскресенье сентября.

Накануне стало известно, что в День танкиста, 11 сентября, филиал Музея Победы — «Г.О.Р.А.» — подготовил большую праздничную программу. Гостям представят более 30 бронемашин, произведенных в середине ХХ века в СССР, Чехословакии, Германии и Японии. Юных любителей истории пригласят на бесплатную экскурсию «Танковый путь», на которой расскажут о знаменитых танках Второй мировой, истории их создания и боевом пути.