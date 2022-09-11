Парижская мэрия ограничит время подсветки Эйфелевой башни в целях экономии

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Мэрия Парижа подготовила план по экономии энергии предстоящей зимой, в рамках которого планируется сократить часы работы подсветки Эйфелевой башни. Об этом в субботу, 10 сентября, сообщила газета Le Journal du dimanche со ссылкой на проект плана, который глава местной администрации Анн Идальго должна будет представить на будущей неделе.

Так, если в настоящее время последние декоративные огни на башне гаснут после часа ночи, то зимой мэрия Парижа намерена отключать подсветку уже в 23:45, когда монумент обязаны покинуть последние посетители. По данным журналистов, такая мера будет носить в значительной степени символический характер.

— Мы собираемся существенно сократить время освещения башни, не влияя на ее работу, не мешая посетителям и клиентам ресторанов, — рассказал глава административного совета Общества эксплуатации Эйфелевой башни (SETE) Жан-Франсуа Мартен.

Чиновник заметил, что экономия энергии «не будет феноменальной», однако за счет этой меры администрация монумента хочет подать пример остальным, пишет ТАСС.

С 1 октября 2022 года в Великобритании будут заморожены счета за электроэнергию на два года. Об этом заявила британский премьер-министр Лиз Трасс