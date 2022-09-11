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Полячка Швентек победила на US Open

Егор Провоторов
Спорт
Полячка Швентек победила на US Open
Фото: Unsplash

Представительница Польши Ига Швентек в ночь на воскресенье, 11 сентября, обыграла Онс Жабер из Туниса и стала победительницей Открытого чемпионата Соединенных Штатов по теннису (US Open).

Полячка одержала победу в финале соревнований в двух сетах со счетом 6:2, 7:6 (7:5). Швентек была посеяна под первым номером на турнире, тунисская спортсменка — под пятым. Польская теннисистка в третий раз в карьере победила на турнире Большого шлема. До этого она дважды выигрывала Ролан Гаррос.

Ига Швентек стала первой за шесть лет теннисисткой, которая одержала победы на двух состязаниях под эгидой Большого шлема за один сезон. Она победила на седьмом турнире в сезоне, спортсменке на данный момент принадлежит самая длинная победная серия в XXI веке — 37 матчей без поражений.

Накануне 26-летний российский теннисист Карен Хачанов остановился в шаге от финального матча мужской сетки US Open, уступив в 1/2 финала состязаний 23-летнему норвежскому спортсмену Касперу Рууду в четырех сетах — 7:6 (7:5), 6:2, 5:7, 6:2.

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