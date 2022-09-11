Экс-советник Тэтчер рассказал, почему США осторожны в поставках оружия на Украину

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Страх перед российскими ядерными силами не дает американскому президенту Джо Байдену поставлять больше оружия украинским властям. Об этом в субботу, 10 сентября, рассказал журналистам экс-советник премьер-министра Великобритании Маргарет Тэтчер Филип Карбер.

— Почему мы не поставляем больше? У России есть ядерная сила, у них есть возможность уничтожить США и их население, в прямом смысле отправить даже не в темные времена, а в каменный век, — отметил политический аналитик, слова которого приводит РИА Новости.

Согласно заявлению Карбера, российская армия имеет на вооружении тысячи ядерных снарядов. Именно этот факт, оказывает значительное влияние на отношение американской администрации к вопросу поставок вооружений Киеву.

Накануне министр внутренних дел России Владимир Колокольцев заявил, что контрабанда поставляемого Западом оружия на Украину в перспективе станет дестабилизирующим фактором.

По его словам, Соединенные Штаты вместе со своими европейскими союзниками продолжают накачивать Украину оружием, которое не всегда попадает в руки ВСУ.