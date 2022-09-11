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Юрист Грешнова перечислила долги, которые передаются по наследству

Егор Провоторов
Общество
Юрист Грешнова перечислила долги, которые передаются по наследству
деньги / Фото: Анна Быкова / Вечерняя Москва

После смерти человека задолженности переходят к его наследникам, рассказала журналистам в воскресенье, 11 сентября, руководитель аппарата Саратовского регионального отделения Ассоциации юристов России Наталья Грешнова.

Специалист напомнила, что согласно статье 1175 Гражданского кодекса РФ наследники обязаны отвечать по долгам наследодателя, в пределах стоимости перешедшего к нему по наследству имущества. Кредитные организации имеют право предъявить требования к наследникам или к наследуемому имуществу, пишет агентство «Прайм».

Эксперт подчеркнула, что в состав наследства не могут входить права и обязанности, которые неразрывно связаны с личностью наследодателя, личные неимущественные права и иные нематериальные блага.

В середине июля адвокат Александр Почуев рассказал журналистам «Вечерней Москвы», что завещание можно аннулировать, если при его заключении были допущены нарушения. Для составления иска в суд необходимо иметь право на наследство.

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