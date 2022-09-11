Экс-глава МИД Австрии рассказала, как Европа спровоцировала энергетический кризис

Фото: shutterstock

Кризис в электроэнергетике Европы стартовал еще в 2021 году, и европейские политики самостоятельно его спровоцировали. Об этом журналистам в воскресенье, 11 сентября, рассказала бывший министр иностранных дел Австрии Карин Кнайсль.

По словам политика, кризис в Европе начался не в преддверии зимы 2022-23 года и сперва был в электроэнергетике, а затем продолжился в газовой отрасли, пишет ТАСС.

— Это результат либерализации последних 15-18 лет, мы переживаем его с апреля 2021-го, то есть уже больше года, — заметила экс-глава МИД Австрии.

Кнайсль заметила, что рынок электрической энергии в европейских странах на данный момент работает «по каким-то непонятным принципам» и не является классическим рынком спроса и предложения. По ее словам, этот рынок сейчас очень перекошен.

— Сейчас уже есть движение в Великобритании — это не ЕС, но оно, может быть, распространится и далее, — когда люди просто бойкотируют свои счета за электроэнергию. Так что у нас был кризис электроэнергии еще до газового, — добавила Кнайсль.

Накануне министр по вопросам окружающей среды и климата в Португалии Дуарте Кордейру заявил, что Евросоюз не должен обязывать страны блока сокращать потребление электричества, такое решение должно приниматься каждым государством самостоятельно.