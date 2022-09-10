В Португалии раскритиковали требование ЕК об ограничении потребления электричества

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Евросоюз не должен обязывать страны блока сокращать потребление электричества, такое решение должно приниматься каждым государством самостоятельно. Таким мнением вечером в пятницу, 9 сентября, поделился министр по вопросам окружающей среды и климата в Португалии Дуарте Кордейру.

Представитель португальского правительства заметил, что польза подобных мер на данный момент не очевидна, поэтому им стоит придать статус добровольных и дать возможность странам самостоятельно вводить их в исполнение, приводит ТАСС слова португальского министра.

В ходе экстренной встречи министров энергетики стран ЕС 9 сентября Еврокомиссия вынесла предложение о требовании от стран блока сократить расход электроэнергии в общей сложности на 10 процентов по сравнению со среднемесячным показателем за последние пять лет и еще на 5 процентов сверх этого в пиковые часы.

Также Еврокомиссия предложила ввести лимит цен на российский газ. Однако согласовать эту инициативу не удалось. Лишь три страны поддержали ее, остальные требуют пересмотреть условия.