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В Португалии раскритиковали требование ЕК об ограничении потребления электричества

Егор Провоторов
В мире
В Португалии раскритиковали требование ЕК об ограничении потребления электричества
Фото: Unsplash

Евросоюз не должен обязывать страны блока сокращать потребление электричества, такое решение должно приниматься каждым государством самостоятельно. Таким мнением вечером в пятницу, 9 сентября, поделился министр по вопросам окружающей среды и климата в Португалии Дуарте Кордейру.

Представитель португальского правительства заметил, что польза подобных мер на данный момент не очевидна, поэтому им стоит придать статус добровольных и дать возможность странам самостоятельно вводить их в исполнение, приводит ТАСС слова португальского министра.

В ходе экстренной встречи министров энергетики стран ЕС 9 сентября Еврокомиссия вынесла предложение о требовании от стран блока сократить расход электроэнергии в общей сложности на 10 процентов по сравнению со среднемесячным показателем за последние пять лет и еще на 5 процентов сверх этого в пиковые часы.

Также Еврокомиссия предложила ввести лимит цен на российский газ. Однако согласовать эту инициативу не удалось. Лишь три страны поддержали ее, остальные требуют пересмотреть условия.

Экономика Электричество Португалия Энергетика кризис
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