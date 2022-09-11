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В Сети появился первый трейлер сериала «Секретное вторжение» с Эмилией Кларк

Егор Провоторов
Общество
В Сети появился первый трейлер сериала «Секретное вторжение» с Эмилией Кларк
Фото: Gage Skidmore / CC BY-SA 2.0

В ходе анонсового мероприятия D23 Expo 2022 в США киностудия Marvel представила дебютный трейлер сериала «Секретное вторжение», повествующего о взаимоотношениях Ника Фьюри с инопланетными существами скруллами.

Главного героя все также исполняет актер Сэмюэл Л. Джексон. Кроме него в проекте снимались Эмилия Кларк, Бен Мендельсон, Оливия Коулман, Дон Чидл и Мартин Фриман. Премьера многосерийного проекта запланирована на следующий год, он появится на стриминговой платформе Disney+. Точная дата выхода пока не называется.

Накануне американская киностудия Disney показала зрителям первый трейлер киноадаптации «Русалочки» в рамках мероприятия D23, созданного для анонсов новых проектов студии. Главную роль в картине исполнит актриса афроамериканского происхождения Холли Бэйли.

Известно, что режиссером картины стал Роб Маршалл. Главные роли в этом кино также достались Хавьеру Бардему, Джоне Хауэр-Кинг, Мелиссе Маккарти, Джуду Акувидике, Номе Думезвини и другим. Премьерный показ киноленты запланирован на май следующего года.

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