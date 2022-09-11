Дом XIX века на Старой Басманной улице капитально отремонтируют в 2023 году

Фото: Пресс-служба Фонда капитального ремонта Москвы

Россия, Москва, Старая Басманная улица, 12с2 Карта всех событий

Дом 1840 года постройки на Старой Басманной улице восстановят в рамках столичной программы капремонта жилфонда в 2023 году. Об этом сообщили в пресс-службе Фонда капитального ремонта Москвы в воскресенье, 11 сентября.

— В рамках столичной программы капитального ремонта жилого фонда запланированы работы по обновлению дома № 12, строение 2 на Старой Басманной улице. Этот дом возведен более 180 лет назад в псевдорусском стиле, — говорится в сообщении.

Уточняется, что рабочие проведут работы по восстановлению фасада и подвальных помещений здания. Особое внимание будет уделено восстановлению исторического облика объекта.

Специалисты отремонтируют каменную кладу, места повышенного износа укрепят специальным строительным составом, заделают все трещины и сколы плоскостей, а также нанесут антигрибковую защиту и произведут покраску стен дома.

До этого сообщалось, что капитальный ремонт дома 1950 года постройки в районе Аэропорт завершится осенью.

Уточняется, что сначала специалисты промыли фасад и отбили отслаивающиеся части штукатурного слоя. После этого они заделали трещины специальным строительным раствором и обработали поверхности современными антигрибковым и антисептическим составами.