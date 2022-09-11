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Избирательные участки начали работу в Центральной России

Александр Афонин
Общество
Избирательные участки начали работу в Центральной России
Фото: Виктор Хабаров / Вечерняя Москва

В Центральной России в воскресенье, 11 сентября, начали работу избирательные участки для голосования на выборах.

Так, участки были открыты в Рязанской, Ярославской, Новгородской, Тамбовской, Владимирской, Кировской областях, а также в Марий Эл и Карелии. Там был выбран трехдневный формат голосования, за исключением Марий Эл и Кировской области. В этих регионах выборы продлятся один и два дня соответственно.

Уточняется, что избирательные участки будут работать с 8:00 до 20:00. Кроме того, жители столицы смогут пройти процедуру в онлайн-формате. На данный момент в Москве проходят выборы муниципальных депутатов. В Карелии, Марий Эл и Рязанской области — на пост главы региона. В остальных областях жители выберут нового губернатора, передает РИА Новости.

До этого сообщалось, что более 1,5 миллиона жителей столицы приняли участие в дистанционном голосовании на выборах муниципальных депутатов в Москве. По состоянию на 8:00 по московскому времени бюллетени для электронного голосования получили уже 1 509 500 человек.

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