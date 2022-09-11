Более 1,5 миллиона москвичей приняли участие в онлайн-голосовании

Фото: Unsplash

Более 1,5 миллиона горожан приняли участие в дистанционном голосовании на выборах муниципальных депутатов в Москве. Об этом свидетельствуют данные сайта по наблюдению за ходом электронного голосования в столице, опубликованные в воскресенье, 11 сентября.

По состоянию на 8:00 по московскому времени бюллетени для электронного голосования получили уже 1 509 500 человек. Из них 1 459 000 уже проголосовали. Явка на выборы составила 35,6 процента, отмечается на портале.

Накануне сообщалось, что система дистанционного электронного голосования во второй день муниципальных выборов в столице работала стабильно. Также без сбоев прошло функционирование системы электронного реестра, сканеров паспортов и другого высокотехнологичного оборудования.

Кроме того, во второй день муниципальных выборов в Москве специалисты отразили более шести тысяч хакерских атак на систему дистанционного электронного голосования. Голосование на выборах депутатов представительных органов местного самоуправления стартовало 9 сентября.