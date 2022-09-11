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Онлайн-голосование в Москве продолжилось без происшествий в ночь на 11 сентября

Александр Афонин
Город
Онлайн-голосование в Москве продолжилось без происшествий в ночь на 11 сентября
Фото: Pexels

Онлайн-выборы муниципальных депутатов столицы, которые продолжились в ночь с 10 на 11 сентября, проходят спокойно и без происшествий. Об этом сообщил руководитель Общественного штаба по наблюдению за выборами в Москве в 2022 году Вадим Ковалев в воскресенье, 11 сентября.

— Если говорить про ночь, она прошла без происшествий. На всех участках была картинка. Наблюдатели смотрели — никаких задымлений, никаких проблем со связью не было. Там на одном из участков проходит кинолог с собакой. Наверное, это было самое такое большое событие для нашей смены ночных наблюдателей, — сказал он.

Ковалев добавил, что накануне было зафиксировано более шести тысяч хакерских атак. Однако, по его словам, специалисты воспринимают их как норму. Самая мощная DDoS-атака прошла в пятницу, 9 сентября, передает агентство городских новостей «Москва».

До этого сообщалось, что более 1,5 миллиона жителей столицы приняли участие в дистанционном голосовании на выборах муниципальных депутатов в Москве. По состоянию на 8:00 по московскому времени бюллетени для электронного голосования получили уже 1 509 500 человек.

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