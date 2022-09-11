Стартовал последний день голосования на выборах муниципальных депутатов в Москве

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В столице в воскресенье начался третий, последний день выборов муниципальных депутатов. В этом году они проходят с 9 по 11 сентября. Голосовать могут жители столицы, кроме Щукина и большей части ТиНАО — здесь членов совета депутатов выбирают только в Троицке.

Москвичи могут отдать свой голос онлайн. С начала выборов таким образом уже проголосовали 1,5 миллиона человек.

Участники электронного голосования смогут получить подарки в виде автомобиля или баллов акции #ВыбираемВместе2022 программы «Миллион призов». Чтобы поучаствовать в последнем розыгрыше 12 сентября, нужно принять участие в онлайн-голосовании 11 сентября до окончания приема голосов. Подробнее о правилах программы «Миллион призов» можно узнать на сайте акции.

Отдать свой голос на избирательном участке можно до 20:00. Система электронного голосования также перестанет выдавать бюллетени в 19:59. Москвичи, получившие бюллетени в последний момент, смогут проголосовать до 20:15.

Онлайн-голосование в Москве продолжилось без происшествий в ночь на 11 сентября, сообщил руководитель Общественного штаба по наблюдению за выборами в Москве в 2022 году Вадим Ковалев.