Кадыров пообещал вернуть города на харьковском направлении под контроль России

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Российские военнослужащие вернут под свой контроль города Изюм, Купянск и Балаклея, которые расположились на харьковском направлении специальной военной операции на Украине. Об этом заявил глава Чечни Рамзан Кадыров в воскресенье, 11 сентября.

— Но я, Рамзан Кадыров, официально заявляю, что все эти города будут возвращены обратно, там уже находятся наши люди, специально подготовленные для этой работы, готовы выехать еще под 10 тысяч бойцов. Мы в ближайшем будущем дойдем до Одессы, и вы увидите конкретные результаты, — сказал он.

Чеченский лидер отметил, что принятое министерством обороны решение покинуть города Изюм, Купянск и Балаклея носит стратегический характер. По его словам, в данной мере есть плюсы, которые позволят России продвинуться дальше в выполнении поставленных задач, отметил он в своем Telegram-канале.

Накануне сообщалось, что для достижения целей спецоперации по освобождению Донбасса принято решение перегруппировать войска, находящиеся в районах Балаклеи и Изюма, для наращивания усилий на Донецком направлении. Уточняется, что с этой целью в течение трех дней проводилась операция по свертыванию и переброске изюмско-балаклейской группировки войск в ДНР.