Автоэксперт рассказал, на что стоит обратить внимание при прохождении осеннего ТО

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Перед прохождением осеннего техобслуживания стоит обратить внимание на подкапотное пространство машины, это позволит избежать более дорогого ремонта. Об этом сообщил представитель Всероссийского общества автомобилистов Георгий Красавцев в воскресенье, 11 сентября.

По его словам, в летний период под капотом накапливается грязь. При долгом отсутствии мойки это может перетечь в более серьезные загрязнения, которые обычной промывкой убрать сложно.

— Если вовремя не решить проблему, то это может вылиться в серьезные затраты, потому что придется снимать радиатор и промывать его. Это чисто летняя история про пыль, грязь и насекомых, — сказал эксперт.

Красавцев добавил, что осенью стоит задуматься о подготовке к зиме. В частности, речь идет о различных реагентах. Они могут повредить лакокрасочное покрытие автомобиля и поэтому лучше позаботиться об этом заранее. Автомобилистам рекомендуется нанести полировальную пасту или жидкое стекло, передает радио Sputnik.

Автоэксперт Вячеслав Субботин в беседе с «Вечерней Москвой» рассказал, что при покупке зимних шин стоит отдать предпочтение качественной резине от хорошего бренда. Если комплект приобретается с рук, необходимо предварительно проверить глубину протектора и оценить состояние резины в целом.