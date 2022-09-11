Второй розыгрыш автомобилей и призовых баллов акции «Миллион призов» состоялся в Москве

Фото: Москва 24

В столице состоялся второй розыгрыш автомобилей и призовых баллов в рамках акции «Миллион призов». Трансляция лотереи завершилась в воскресенье, 11 сентября.

Уточняется, что в розыгрыше приняли участие москвичи, проголосовавшие в онлайн-формате на выборах муниципальных депутатов Москвы до 10 сентября. Среди них было разыграно 30 автомобилей. Победителей определил генератор случайных чисел.

По словам президента Московской торгово-промышленной палаты Владимира Платонова, чаще всего горожане тратят призовые баллы на продукты, одежду, обувь, товары для дома и так далее. Он отметил, что с каждым годом количество партнеров акции возрастает. Это связано с высокой популярностью программы, которая дает возможность привлечь дополнительных покупателей и рекламу.

За процессом розыгрыша наблюдал руководитель открытого театрального пространства «Арт-платформа» Дмитрий Бикбаев. Он рассказал, что уже получил призовые баллы за участие в голосовании и призвал победивших москвичей потратить их на поход в театр, передает «Москва 24».

Накануне сообщалось, что состоялся первый розыгрыш автомобилей и призовых баллов в рамках акции «Миллион призов». Среди тех, кто проголосовал на выборах муниципальных депутатов, разыграли 50 машин.