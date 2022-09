Врачи рассказали, какие симптомы говорят о преждевременном старении

Фото: Pexels

Существует ряд признаков, которые могут указать на преждевременное старение. Врачи рассказали порталу Eat This, Not That! о симптомах, которые помогут вовремя их распознать.

— Если вы заметите какие-то из нижеследующих симптомов, обратитесь к врачу и проведите исследование. Они говорят о том, что ваше старение преждевременно, — сказал сертифицированный семейный врач, глава собственной клиники с холистическими стратегиями оздоровления доктор Том Митчелл.

Специалист отметил, что одним из тревожных симптомов служит потеря мышечной массы. По его словам, явление происходит в возрасте 30 лет и со временем ускоряется. Однако при неправильном питании, недостатке физической нагрузки и некоторых лекарств процесс протекает существенно быстрее.

Кроме того, диетолог Лиза Ричардс сообщила о негативном влиянии хронических болей и воспалений. Они могут быть вызваны продуктами питания. Так, сокращение в рационе насыщенных жиров, рафинированных углеводов и избыточного сахара могут помочь справиться с недугами, передает Газета.ru.

