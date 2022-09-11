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Врачи рассказали, какие симптомы говорят о преждевременном старении

Александр Афонин
Общество
Врачи рассказали, какие симптомы говорят о преждевременном старении
Фото: Pexels

Существует ряд признаков, которые могут указать на преждевременное старение. Врачи рассказали порталу Eat This, Not That! о симптомах, которые помогут вовремя их распознать.

— Если вы заметите какие-то из нижеследующих симптомов, обратитесь к врачу и проведите исследование. Они говорят о том, что ваше старение преждевременно, — сказал сертифицированный семейный врач, глава собственной клиники с холистическими стратегиями оздоровления доктор Том Митчелл.

Специалист отметил, что одним из тревожных симптомов служит потеря мышечной массы. По его словам, явление происходит в возрасте 30 лет и со временем ускоряется. Однако при неправильном питании, недостатке физической нагрузки и некоторых лекарств процесс протекает существенно быстрее.

Кроме того, диетолог Лиза Ричардс сообщила о негативном влиянии хронических болей и воспалений. Они могут быть вызваны продуктами питания. Так, сокращение в рационе насыщенных жиров, рафинированных углеводов и избыточного сахара могут помочь справиться с недугами, передает Газета.ru.

До этого ученые сообщили, что правильное питание продлевает жизнь. Они назвали варианты завтрака долгожителя.

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