Ученые назвали пять простых вариантов завтрака долгожителя

Фото: shutterstock

Ученые сообщили, что правильное питание продлевает жизнь. Они назвали варианты завтрака долгожителя.

Овсянка с яблоками и корицей

Исследование показало, что длина теломер лейкоцитов, которые являются маркером биологического старения, связаны с включением в рацион цельных злаков. Лучшим из них является овес. А идеальный завтрак — это овсяная каша с кусочками свежего яблока и корицей.

Яичница со шпинатом

Овощи на завтрак — это традиционное блюдо жителей регионов, где люди живут дольше всех. Их рацион питания напоминает средиземноморскую диету. К яичнице на завтрак они добавляют лук, помидоры и обязательно шпинат.

Йогурт с черникой

Черника развивает внимание, в ней много антиоксидантов и клетчатки и очень мало калорий. Идеально добавлять чернику в обезжиренный йогурт с содержанием сахара менее 8 граммов на порцию и посыпать получившееся парфе грецкими орехами.

Пудинг из семян чиа с киви

Семена чиа уже давно перестали быть деликатесом для гурманов. Теперь их можно купить почти в любом гипермаркете. В чиа содержится много магния, омега-3 и омега-6 полиненасыщенных жирных кислот. Они отличный источник кальция, железа и клетчатки. Еще семена чиа имеют уникальное свойство: они превращаются в гель, пролежав в жидкости 20 минут. Быстрый завтрак можно приготовить себе с вечера, смешав чиа с нежирным молоком и небольшим количеством сока киви. Оставьте смесь в холодильнике и утром будет готов полезный пудинг, рассказали ученые.

Тост из авокадо с хумусом

Помимо зерновых, в рацион следует включать фрукты, овощи, орехи, бобовые, чай и кофе. Идеальным завтраком будет цельнозерновой хлеб, на который намазан хумус. Сверху нужно положить кусочки авокадо и пару кружочков помидора, а запить все это зеленым чаем, сообщается на портале Eat this, not that.

