Эксперт Парсад назвал способствующий снижению уровня холестерина завтрак

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Растворимая клетчатка является одним из диетических компонентов, который эффективно способствует снижению уровня избыточного холестерина. Об этом сообщил эксперт по питанию Сас Парсад.

Известно, что пищевые привычки людей тесно ассоциируются с содержанием холестерина в крови — его высоким уровнем или, наоборот, умеренными показателями. По словам эксперта, завтрак, насыщенный растворимой клетчаткой, очень полезен для снижения высокого уровня холестерина в крови.

Специалист отметил, что взрослые люди должны съедать не менее 20–35 граммов клетчатки в день, однако многие не дотягивают до этой нормы. Врач рассказал, что растворимая клетчатка улучшает здоровье кишечника, что имеет ключевое значение для поддержания уровня холестерина.

Данный тип клетчатки содержится во многих фруктах и овощах, овсе, ячмене, цельном зерне и бобовых, передает «МедикФорум».

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