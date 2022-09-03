Диетолог Соломатина объяснила, сколько соли можно есть в сутки

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Даже здоровому человеку можно употреблять не больше нескольких граммов соли в день. Пренебрежение данным правилом может быть чревато ухудшением здоровья. Об этом «Вечерней Москве» рассказала диетолог Елена Соломатина.

По ее словам, человек съедает много соли в скрытом виде и даже не задумывается об этом.

— Рекомендованная доза — пять граммов для здорового человека, для гипертоников — три грамма в сутки. Но это имеется в виду вся соль, которую человек получает с продуктами питания. Много скрытой соли в обработанном мясе (сардельки, бекон и т. д.), соусах, черном хлебе, сыре и т. д. Среднестатистический человек употребляет соли больше, чем можно без вреда для здоровья, — объяснила врач.

Подсчет употребляемой соли вести крайне сложно, отметила диетолог. Чтобы снизить желание есть соленую пищу, стоит постепенно уменьшать количество в соли в рационе. Рецепторы за две-три недели привыкнут к недосоленной еде, и даже небольшое количество соли будет ощущаться ярче, пояснила собеседница «ВМ».

Избыток соли может быть опасен для здоровья, особенно тем, у кого уже есть какие-то проблемы, предупредила специалист.

— Соль лучше не употреблять гипертоникам, плюс с большим количеством соли связывают рак желудка, заболевания почек. Таким людям, конечно, нужно поменьше есть соли. И тем, кто склонен к отекам, так как в организме будет задерживаться жидкость. При похудении рекомендуют есть соли меньше: когда задерживается жидкость, все метаболические процессы будут происходить медленнее. Если вы здоровы, но есть какие-то предпосылки (курение, нехорошая наследственность, лишний вес, стрессы и так далее), соль может ухудшить положение, — заключила диетолог.

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