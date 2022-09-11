Строительство конечной станции автобусов в составе ТПУ «Озерная» подходит к концу

Фото: Официальный сайт мэра Москвы / М. Денисов

Россия, Москва, Калининско-Солнцевская линия, метро Озёрная Карта всех событий

Завершается строительство здания конечной станции наземного общественного транспорта в составе транспортно-пересадочного узла (ТПУ) «Озерная». Об этом в воскресенье, 11 сентября, сообщил руководитель столичного департамента строительства Рафик Загрутдинов.

По его словам, работы выполнены на 90 процентов. В новом здании станции сотрудники смогут отдохнуть, также там предусмотрено санитарно-бытовое обслуживание. В здании разместятся станционные службы, они будут устранять неисправности подвижного состава.

Как отмечается, на базе станции «Озерная» Солнцевской линии метро возводят одноименный транспортно-пересадочный узел. Кроме здания конечной станции автобусов, завершается строительство диспетчерского пункта ГУП «Мосгортранс», говорится на официальном сайте мэра Москвы.

До этого Загрутдинов сообщил, что три жилых корпуса введут по реновации в 2023 году в районе Солнцево.