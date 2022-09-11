В России выявили 52 829 новых случаев COVID-19

Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Максим Мишин

За минувшие сутки в 85 регионах России выявили 52 829 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Об этом в воскресенье, 11 сентября, сообщили на портале «Cтопкоронавирус.рф».

За 24 часа в стране зафиксировали 86 летальных исходов от COVID-19. При этом 2185 пациентов с диагностированным коронавирусом были госпитализированы в медицинские учреждения.

После прохождения лечения от ковида под присмотром специалистов за сутки полностью выздоровели 37 288 человек, отмечается на сайте.

Фото: Стопкоронавирус.рф

Нейросеть описала три варианта развития шестой волны коронавируса в России. Их рассчитал сервис аналитики и прогнозирования ETNA. «Вечерняя Москва» узнала у врача-иммунолога Владимира Болибока, какой из сценариев развития событий больше похож на правду и как обстоит ситуация с COVID-19 в стране.

Заведующий центром для лечения пациентов с COVID-19 АО «Медицина» врач высшей категории Максим Новиков рассказал, как изменились рекомендации по лечению пациентов с коронавирусной инфекцией. В настоящее время, по словам эксперта, весь накопленный огромный опыт лечения таких пациентов обобщен и систематизирован.