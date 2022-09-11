Астролог объяснила, что категорически нельзя делать знакам зодиака в период ретроградного Меркурия

Фото: pixabay.com/gookingsword

Принято считать, что Меркурий отвечает за информацию, ее обработку и структурирование, связи, продажи, документы, коммуникации, интернет, средства передвижения и технику. Влияние ретроградной планеты или обратного ее движения будет ощущаться с 10 сентября до 2 октября.

— Меркурий будет ретроградным чуть более двадцати дней. За это время он покинет один знак и вернется в предыдущий. Из-за этого в нашей жизни будет смена информационного фона и некоторые сложности с получением необходимой информации, — рассказала астролог Татьяна Ермолина.

Благоприятными днями станут 25, 26 и 27 сентября, когда Меркурий встретится с Венерой, оборачивающей все в лучшую сторону. А с 30 сентября по 7 октября высок риск появления неприятностей.

По словам астролога, в период ретроградного движения планеты информации у Овнов могут произойти конфликты с близкими, ожидается напряженное время.

Тельцам Меркурий даст много нужных и важных сведений, чтобы было достроено понимание по определенной теме или проблеме.

Близнецам в это время стоит сконцентрироваться и продуктивно работать над конкретной темой. Астролог предупредила, что представители этого знака могут столкнуться с проблемами в получении нужной информации.

Задержки с договоренностями, задолженности и много безрезультатных хлопот ждут Раков в период ретрограда.

Львам придется ловить нужный момент и добиваться получения необходимой информации, чтобы в последующем двигаться вперед.

Разобраться с личными вопросами в период обратного движения Меркурия нужно Девам. Астролог отметила, что этому знаку нужно больше времени посвящать здоровью.

Меркурий даст Весам возможность узнать много нового о себе и окружающих. Это будет кардинальный поворот, предопределяющий ход событий.

Скорпионы смогут найти время на решение многих вопросов, которые раньше отодвинули на второй план.

В начале ретроградного периода Стрельцов ждут приятные новости и возвращение старых договоренностей. Но потом начнется откат и возникнут препятствия.

Козерогам обратный Меркурий принесет разлад с важными людьми. Представители этого знака почувствуют несправедливость, но довольно скоро наполнятся воодушевлением.

Водолеи получат много информации для проработки актуальной задачи или проблемы.

Рыбам придется вернуться к прошлым разговорам, но они не будут иметь ожидаемого эффекта. По словам астролога, это будет непродуктивный период.

В период ретроградного Меркурия категорически нельзя:

Покупать любые средства передвижения, приобретать технику, заключать новые договоры, ездить в новые места, начинать медобследования, заводить новые знакомства.

В период ретроградного Меркурия нужно:

Чинить и ремонтировать сломанные вещи, приводить в порядок бумаги, проверять информацию, проявлять особую бдительность при подписании документов, возобновлять утерянные контакты, мириться, искать потерянные вещи, доводить до завершения дела, передает StarHit.

До этого астрологи пообещали скорую «волну любви» трем знакам зодиака.