Астрологи пообещали скорую «волну любви» трем знакам зодиака

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Представители трех знаков зодиака в ближайшее время взлетят на новую орбиту любви и почувствуют небывалый прилив положительных эмоций.

Так, в начале осени Рыбы смогут по-новому посмотреть на окружающих людей. Вполне вероятен роман с давним знакомым или знакомой, астрологи призывают их не упустить свой шанс на любовь.

Перемены в личной жизни в этот период случатся и у Весов. Мучительные отношения окончательно завершатся, после чего их ждет встреча с человеком, которого они ждали всю жизнь. Специалисты по звездам уверяют, что это станет началом новой истории.

Для Львов незнакомец может оказаться предначертанной им второй половинкой. При этом представителям этого знака необходимо перестать пытаться разглядеть любовь там, где ее нет в действительности. Астрологи советуют им расслабиться и плыть по течению, получая удовольствие от жизни, передает Ussurmedia.

До этого рунолог Игорь Вечерский представил рунический гороскоп на первую неделю сентября для всех знаков зодиака.

Кроме того, профессиональный астролог и астропсихолог Тиана Атлас рассказала, чего ждать от первого осеннего месяца представителям всех знаков зодиака.