«Горе — цена, которую мы платим за любовь»: принц Уильям написал последнее письмо Елизавете II

Фото: twitter/KensingtonRoyal

Королева Великобритании Елизавета II ушла из жизни в возрасте 96 лет. Ее внук принц Уильям решил отдать дань уважения своей знаменитой бабушке и разместил трогательное письмо на странице в социальных сетях.

В своем письме принц признался, что давно готовился к кончине королевы, однако весть об этом все равно оказалась ударом. Уильям отметил, что Елизавета всегда была с ним в трудные моменты жизни и делилась мудрыми советами. Он поблагодарил ее за то, что всегда оставалась рядом.

— В четверг мир потерял выдающегося лидера, чья приверженность стране, королевствам и содружеству была абсолютной. Я, однако, потерял бабушку. Она была рядом со мной в самые счастливые моменты. И она была рядом со мной в самые печальные дни моей жизни, — написал принц.

В своем письме Уильям отметил, что его дети успели застать свою известную прабабушку. Елизавета II проводила с ними каникулы, создавала радостные воспоминания, и титулованный наследник рад этому.

— Моя бабушка, как известно, говорила, что горе — это цена, которую мы платим за любовь. Вся печаль, которую мы испытаем в ближайшие недели, будет свидетельством любви, которую мы испытывали к нашей необыкновенной королеве, — цитирует принца StarHit.

После смерти королевы Великобритании Елизаветы II трон занял ее сын принц Чарльз. 10 сентября его официально провозгласили королем Карлом III. Как изменятся роли членов королевской семьи и чем они теперь будут заниматься, рассказала «Вечерняя Москва».