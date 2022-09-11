Эдгард Запашный назвал неправильной борьбу с расизмом в новом фильме о Русалочке

Фото: Пелагия Замятина / Вечерняя Москва

Представитель известной цирковой династии Эдгард Запашный поделился с подписчиками мыслями о борьбе с расизмом на фоне выхода нового фильма «Русалочка», где главная роль досталась темнокожей актрисе.

— Мое мнение заключается в том, что в такой своей борьбе против расизма они наоборот лишь подталкивают общество к неприязни к людям с темной кожей, — написал дрессировщик в своем Telegram-канале.

Он обратил внимание на то, что на повестке стоят лишь проблемы темнокожих. Запашный подчеркнул, что в данном контексте цинично не поднимать вопрос о коренных жителях Америки — индейцах, которых «загнали в резервации и забыли».

Накануне американская киностудия Disney показала зрителям первый трейлер киноадаптации «Русалочки» в рамках мероприятия D23, созданного для анонсов новых проектов студии. Главную роль в картине исполнит актриса афроамериканского происхождения Холли Бэйли.

Известно, что режиссером картины стал Роб Маршалл. Главные роли в этом кино также достались Хавьеру Бардему, Джоне Хауэр-Кинг, Мелиссе Маккарти, Джуду Акувидике, Номе Думезвини и другим. Премьерный показ киноленты запланирован на май следующего года.